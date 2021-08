மாவட்ட செய்திகள்

நெல்அறுவடை எந்திரத்தை திருடியபோதுபொதுமக்கள் துரத்தியதால் கிணற்றில் தவறி விழுந்த வாலிபர் + "||" + When the paddy harvesting machine was stolen The young man who fell into the well after being chased by the public

நெல்அறுவடை எந்திரத்தை திருடியபோதுபொதுமக்கள் துரத்தியதால் கிணற்றில் தவறி விழுந்த வாலிபர்