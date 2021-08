மாவட்ட செய்திகள்

மண்ணச்சநல்லூர் அருகேசேவல் வைத்து சூதாடிய 3 பேர் கைது + "||" + Police have arrested 3 people for gambling with a rooster near Mannachanallur.

