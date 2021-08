மாவட்ட செய்திகள்

பார் கவுன்சில்-மனிதநேய மையம் நடத்திய பயிற்சி வகுப்பில் பங்கேற்றவர், மாவட்ட நீதிபதியாக தேர்வு + "||" + Participant in a training class conducted by the Bar Council-Manidha Naeyam, elected District Judge

பார் கவுன்சில்-மனிதநேய மையம் நடத்திய பயிற்சி வகுப்பில் பங்கேற்றவர், மாவட்ட நீதிபதியாக தேர்வு