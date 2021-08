மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க காத்திருந்த பொதுமக்கள் + "||" + The public waiting to file a petition at the Thiruvannamalai Collector's Office

திருவண்ணாமலை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க காத்திருந்த பொதுமக்கள்