மாவட்ட செய்திகள்

‘அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் நிதிநிலை சீர்கேடு ஏற்பட்டது என்பது தவறான கருத்து’ -எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி + "||" + ‘A.D.M.K. Financial disorder in the regime What happened is a misconception '- Edappadi Palanisamy interview

‘அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் நிதிநிலை சீர்கேடு ஏற்பட்டது என்பது தவறான கருத்து’ -எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி