மாவட்ட செய்திகள்

கேளம்பாக்கத்தில் கடைக்குள் புகுந்து கைவரிசை: வியாபாரியை கத்திமுனையில் மிரட்டி ரூ.4 லட்சம் செல்போன் கொள்ளை + "||" + Entering the shop in Kalambakkam and handcuffing: Intimidated the merchant with a knife Rs.4 lakh cell phone robbery

கேளம்பாக்கத்தில் கடைக்குள் புகுந்து கைவரிசை: வியாபாரியை கத்திமுனையில் மிரட்டி ரூ.4 லட்சம் செல்போன் கொள்ளை