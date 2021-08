மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை ரெயில் நிலைய பிளாட்பாரங்களில் குளம்போல் தேங்கிய மழைநீர் + "||" + Pool of rainwater accumulated on the railway station platforms

ஜோலார்பேட்டை ரெயில் நிலைய பிளாட்பாரங்களில் குளம்போல் தேங்கிய மழைநீர்