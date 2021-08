மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி செலுத்துவதில் நீலகிரி முன்னோடி மாவட்டமாக திகழ்கிறது + "||" + The Nilgiris is a pioneer district in vaccination

தடுப்பூசி செலுத்துவதில் நீலகிரி முன்னோடி மாவட்டமாக திகழ்கிறது