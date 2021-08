மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் அரசால் தடை செய்யப்பட்டரூ.5 லட்சம் புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல்;கடையின் உரிமையாளர் கைது + "||" + 5 lakh worth of banned tobacco products confiscated in Trichy Also the owner of the store was arrested.

திருச்சியில் அரசால் தடை செய்யப்பட்டரூ.5 லட்சம் புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல்;கடையின் உரிமையாளர் கைது