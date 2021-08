மாவட்ட செய்திகள்

தோஷம் கழிக்கவும் பாலீஷ் போடவும் வரும்மர்ம நபர்களிடம் நகைகளை கொடுத்து பொதுமக்கள் ஏமாற வேண்டாம் கள்ளக்குறிச்சி போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஜியாவுல்ஹக் எச்சரிக்கை + "||" + Comes to polish and polish Do not deceive the public by giving jewelry to mysterious persons Counterfeit Police Superintendent Ziaul Haq warned

