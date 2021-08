மாவட்ட செய்திகள்

ஏக்கருக்கு 90 டன் கரும்பு அறுவடை செய்து இயற்கை விவசாயி சாதனை + "||" + Natural farmer's record of harvesting 90 tons of sugarcane per acre

