மாவட்ட செய்திகள்

காட்டுப்புத்தூர் அருகே சோளத்தட்டை தீப்பிடித்ததில் 4 ஆடுகள் கருகி செத்தன; 3 மாடுகள் தீக்காயம் + "||" + 4 goats were burnt to death in the cornfield fire

காட்டுப்புத்தூர் அருகே சோளத்தட்டை தீப்பிடித்ததில் 4 ஆடுகள் கருகி செத்தன; 3 மாடுகள் தீக்காயம்