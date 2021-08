மாவட்ட செய்திகள்

உடன்குடியில் அதிகாரியின் அறிவுரையை ஏற்று கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட பொதுமக்கள் + "||" + in udangudi, people who hava accepted the officers advice and been vaccinated

உடன்குடியில் அதிகாரியின் அறிவுரையை ஏற்று கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட பொதுமக்கள்