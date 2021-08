மாவட்ட செய்திகள்

சேதம் அடைந்த ரேஷன் கடைக்கு புதிய கட்டிடம் கட்ட வேண்டும் கிராம மக்கள் கோரிக்கை + "||" + To the damaged ration shop The new building needs to be built The demand of the villagers

சேதம் அடைந்த ரேஷன் கடைக்கு புதிய கட்டிடம் கட்ட வேண்டும் கிராம மக்கள் கோரிக்கை