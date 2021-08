மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூரில், செல்போன் செயலி மூலம் ஓரினச்சேர்க்கைக்கு அழைத்து 2 வாலிபர்களிடம் பணம் பறிப்பு-3 பேர் கைது + "||" + In Hosur, 2 teenagers called for homosexuality through a cell phone processor and extorted money

ஓசூரில், செல்போன் செயலி மூலம் ஓரினச்சேர்க்கைக்கு அழைத்து 2 வாலிபர்களிடம் பணம் பறிப்பு-3 பேர் கைது