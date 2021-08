மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மருத்துவம், பொறியியல் உள்ளிட்ட தொழில் கல்வி படிக்கும் மாணவ-மாணவிகள் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்மாவட்ட கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + in thoothukudi district, students studying medicine and engineering can apply for the scholarship, collectior senthilraj informed

