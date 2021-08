மாவட்ட செய்திகள்

முன்கள பணியாளர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டதங்கும் விடுதிகளுக்கு ரூ.2 கோடி கட்டண பாக்கிகொரோனா 3-வது அலையை எதிர்கொள்வதில் சிக்கல் + "||" + Forward staff placed to stay Rs 2 crore outstanding for hostels Problem facing Corona 3rd wave

