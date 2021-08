மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஓட்டுப்போட 18 வயது நிரம்பியவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். கலெக்டர் கிளாட்ஸ்டன் புஷ்பராஜ் தகவல்

Those over the age of 18 can apply

