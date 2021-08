மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் வெல்லம் உற்பத்தி கூடங்களில் உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் ஆய்வு + "||" + Inspection by the Department of Food Safety at Jellum Productions

வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் வெல்லம் உற்பத்தி கூடங்களில் உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் ஆய்வு