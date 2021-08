மாவட்ட செய்திகள்

சுதந்திர தினவிழாவையொட்டிதிருச்சியில் போலீசார் அணிவகுப்பு ஒத்திகை + "||" + A police rehearsal was held in Trichy on the occasion of Independence Day.

சுதந்திர தினவிழாவையொட்டிதிருச்சியில் போலீசார் அணிவகுப்பு ஒத்திகை