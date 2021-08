மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரிசோதனை செய்வதில் பிரச்சினை:திருச்சியில் இருந்து துபாய் விமானம் புறப்படுவதில் காலதாமதம்; 7 மணி நேரம் காத்திருந்த பயணிகள் + "||" + The flight from Trichy to Dubai was delayed due to a problem with the corona check for passengers. Thus the passengers waited for 7 hours.

கொரோனா பரிசோதனை செய்வதில் பிரச்சினை:திருச்சியில் இருந்து துபாய் விமானம் புறப்படுவதில் காலதாமதம்; 7 மணி நேரம் காத்திருந்த பயணிகள்