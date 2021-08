மாவட்ட செய்திகள்

5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான 1 லட்சம் ‘நிமோனியா’ ஊசி மருந்து சென்னை வந்தது + "||" + 1 lakh ‘pneumonia’ injections for children under 5 years came to Chennai

