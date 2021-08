மாவட்ட செய்திகள்

நெருக்கடியான பொருளாதார சூழலில்ஏழை நடுத்தர வர்க்கத்தை பாதிக்காத பட்ஜெட்தேனி மாவட்ட மக்கள் கருத்து + "||" + In a crisis economic environment A budget that does not affect the poor middle class Opinion of the people of Theni district

நெருக்கடியான பொருளாதார சூழலில்ஏழை நடுத்தர வர்க்கத்தை பாதிக்காத பட்ஜெட்தேனி மாவட்ட மக்கள் கருத்து