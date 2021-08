மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண்மைக்கு தனி பட்ஜெட் அறிவித்து அரசு சாதனை படைத்துள்ளது + "||" + The government has set a record by announcing a separate budget for agriculture

வேளாண்மைக்கு தனி பட்ஜெட் அறிவித்து அரசு சாதனை படைத்துள்ளது