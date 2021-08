மாவட்ட செய்திகள்

இந்திரா உணவகத்தின் பெயரை மாற்றும் எண்ணம் அரசுக்கு இல்லை; மந்திரி கோவிந்த் கார்ஜோள் பேட்டி + "||" + The government has no intention of changing the name of Indira Restaurant

இந்திரா உணவகத்தின் பெயரை மாற்றும் எண்ணம் அரசுக்கு இல்லை; மந்திரி கோவிந்த் கார்ஜோள் பேட்டி