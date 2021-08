மாவட்ட செய்திகள்

முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி உள்பட அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீது வழக்கு + "||" + The AIADMK including former minister SP Velumani Case against MLAs

முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி உள்பட அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீது வழக்கு