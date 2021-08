மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.3 விலை குறைப்பு: ‘மோடி செய்யாததை மு.க.ஸ்டாலின் செய்து உள்ளார்’ கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி + "||" + Rs 3 per liter reduction in petrol price in Tamil Nadu: 'MK Stalin has done what Modi did not do' KS Alagiri interview

தமிழகத்தில் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.3 விலை குறைப்பு: ‘மோடி செய்யாததை மு.க.ஸ்டாலின் செய்து உள்ளார்’ கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி