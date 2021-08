மாவட்ட செய்திகள்

ஆசிரியர் வேலை வாங்கி தருவதாக கணவன், மனைவியிடம் ரூ.12 லட்சம் மோசடி தலைமை ஆசிரியர் கைது + "||" + Headmaster arrested for swindling Rs 12 lakh from husband and wife

ஆசிரியர் வேலை வாங்கி தருவதாக கணவன், மனைவியிடம் ரூ.12 லட்சம் மோசடி தலைமை ஆசிரியர் கைது