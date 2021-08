மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணியில்சிறப்பாக செயல்பட்ட 146 பேருக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்சுதந்திர தின விழாவில் கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + In corona prevention work Certificate of appreciation for 146 outstanding performers Presented by the Collector at the Independence Day ceremony

