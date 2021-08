மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய-மாநில அரசு அலுவலகங்களில் சுதந்திர தின விழா இனிப்புகள் வழங்கி உற்சாக கொண்டாட்டம் + "||" + Enthusiastic celebration of Independence Day by offering sweets at Central and State Government Offices

மத்திய-மாநில அரசு அலுவலகங்களில் சுதந்திர தின விழா இனிப்புகள் வழங்கி உற்சாக கொண்டாட்டம்