மாவட்ட செய்திகள்

டயர் வெடித்ததில் பால்வேன்- லாரி மீது கார் மோதல்; தம்பதி உள்பட 5 பேர் படுகாயம் + "||" + Balvan- car collision with truck in tire explosion; Five people, including a couple, were injured

டயர் வெடித்ததில் பால்வேன்- லாரி மீது கார் மோதல்; தம்பதி உள்பட 5 பேர் படுகாயம்