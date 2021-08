மாவட்ட செய்திகள்

வாய்மேடு பகுதியில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள திரண்ட பொதுமக்கள் + "||" + Crowds gather to vaccinate against corona in the mouth area

