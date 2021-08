மாவட்ட செய்திகள்

ஆவணி மாத பிறப்பையொட்டி பழனி ஆனந்த விநாயகருக்கு வெள்ளிக்கவச அலங்காரம் + "||" + Silver armor for Palani Ananda Ganesha on the occasion of the birth of Avani month

ஆவணி மாத பிறப்பையொட்டி பழனி ஆனந்த விநாயகருக்கு வெள்ளிக்கவச அலங்காரம்