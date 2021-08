மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 22 பஞ்சாயத்துகளில் 100 சதவீதம் மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு உள்ளதுகலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + in thoothukudi district, corona vaccinate 100 percent of the population in 22 panchayats, collector senthilraj information

