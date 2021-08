மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாநகராட்சிக்கு விருது; ஆணையரை பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்ற ஊழியர்கள் + "||" + Award to Tanjore Corporation; Staff to welcome the Commissioner with a bouquet

தஞ்சை மாநகராட்சிக்கு விருது; ஆணையரை பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்ற ஊழியர்கள்