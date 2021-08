மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே நாளில் 2 முறை மூதாட்டிக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Excitement as the grandmother was vaccinated 2 times in one day

ஒரே நாளில் 2 முறை மூதாட்டிக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டதால் பரபரப்பு