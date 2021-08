மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி உப்பாற்று ஓடை கரை பகுதியில் ரூ.40 லட்சம் செலவில் கரை பலப்படுத்தும் பணி மாவட்ட கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் ஆய்வு + "||" + salt stream dredging work at thhoothukudi at a cost of rs.40 lakhs, collector senthilraj inspection

தூத்துக்குடி உப்பாற்று ஓடை கரை பகுதியில் ரூ.40 லட்சம் செலவில் கரை பலப்படுத்தும் பணி மாவட்ட கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் ஆய்வு