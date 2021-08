மாவட்ட செய்திகள்

அதிராம்பட்டினத்தில் நலிவடைந்து வரும் உப்பள தொழில் மீட்டெடுக்க அரசு உதவுமா? + "||" + Will the government help revive the declining salt industry in Adirampattinam?

அதிராம்பட்டினத்தில் நலிவடைந்து வரும் உப்பள தொழில் மீட்டெடுக்க அரசு உதவுமா?