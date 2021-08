மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் ஆசி யாத்திரை விழாவில் வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டு மத்திய மந்திரிக்கு வரவேற்பு + "||" + Welcome to the Union Minister who fired a gun into the sky

