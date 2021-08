மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.4 கோடி நகைகள், பொருட்கள் உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைப்பு; மந்திரி அரக ஞானேந்திரா வழங்கினார் + "||" + Rs 4 crore handed over to jewelery and goods owners

ரூ.4 கோடி நகைகள், பொருட்கள் உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைப்பு; மந்திரி அரக ஞானேந்திரா வழங்கினார்