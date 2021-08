மாவட்ட செய்திகள்

வரும் நாட்களில் நாடாளுமன்றம் சுமுகமாக நடைபெறும்; துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு நம்பிக்கை + "||" + Parliament will run smoothly in the coming days

வரும் நாட்களில் நாடாளுமன்றம் சுமுகமாக நடைபெறும்; துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு நம்பிக்கை