மாவட்ட செய்திகள்

நிலுவை தொகையை செலுத்தாத கடைகள் ஏலம் விடப்படும் + "||" + Shops that do not pay the outstanding amount will be auctioned off

நிலுவை தொகையை செலுத்தாத கடைகள் ஏலம் விடப்படும்