மாவட்ட செய்திகள்

பாம்பன் பகுதியில் தடையை மீறி மீன்பிடி படகுகளில் செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள் + "||" + Tourists crossing the barrier in the Pamban area on fishing boats

பாம்பன் பகுதியில் தடையை மீறி மீன்பிடி படகுகளில் செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள்