மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி முகாமில் இருந்து ‘கோவிஷீல்டு’ மருந்து குப்பிகளை டிபன் பாக்சில் பதுக்கி எடுத்து சென்ற மருத்துவ ஊழியர்கள் + "||" + The medical staff who stored the Covshield medicine bottles in the Dipon box

தடுப்பூசி முகாமில் இருந்து ‘கோவிஷீல்டு’ மருந்து குப்பிகளை டிபன் பாக்சில் பதுக்கி எடுத்து சென்ற மருத்துவ ஊழியர்கள்