மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்காதலி பேச மறுத்ததால் ஆத்திரம்அம்மன் கோவிலில் சிலைகள் உடைப்புவாலிபர் கைது + "||" + Breaking of idols in the temple

கள்ளக்காதலி பேச மறுத்ததால் ஆத்திரம்அம்மன் கோவிலில் சிலைகள் உடைப்புவாலிபர் கைது