புரட்சிகரமான நில சீர்திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர், தேவராஜ் அர்ஸ்; பசவராஜ் பொம்மை புகழாரம்

மாவட்ட செய்திகள்

புரட்சிகரமான நில சீர்திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர், தேவராஜ் அர்ஸ்; பசவராஜ் பொம்மை புகழாரம் + "||" + Devaraj Ars who brought about the revolutionary land reform law

