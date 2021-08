மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக முதல்-அமைச்சர் ஆட்சியில் உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகள் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும் + "||" + The demands of the members of the Tamil Nadu First-Ministerial regime will be met gradually

தமிழக முதல்-அமைச்சர் ஆட்சியில் உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகள் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும்