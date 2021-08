மாவட்ட செய்திகள்

பெரியகுளம் அருகே கயிற்றால் கழுத்தை இறுக்கி ஆட்டோ டிரைவர் கொலை தற்கொலை செய்ததாக நாடகமாடிய மனைவி கைது + "||" + Near Periyakulam Auto driver killed by strangulation with rope Wife arrested for pretending to commit suicide

பெரியகுளம் அருகே கயிற்றால் கழுத்தை இறுக்கி ஆட்டோ டிரைவர் கொலை தற்கொலை செய்ததாக நாடகமாடிய மனைவி கைது