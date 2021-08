மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடி அருகே பள்ளி வளாகத்தில் அம்மன் சிலை வைத்து வழிபட்டதால் பரபரப்புபோலீஸ் பாதுகாப்புடன் அகற்றி மாற்று இடத்தில் வைக்கப்பட்டது + "||" + Excitement as the goddess was worshiped with an idol

