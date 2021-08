மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் கோவில் கோபுரத்தில் இடி தாக்கி சிற்பங்கள் சேதம் + "||" + Damage to the sculptures in the temple tower by lightning

திருப்பத்தூர் கோவில் கோபுரத்தில் இடி தாக்கி சிற்பங்கள் சேதம்